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Василий Дорофеев

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Место рождения

Баженово, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1725

Дата смерти

1792

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Дорофей Антипьев

Мать: не указана

Баженово, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1746

Сын: Стефан Васильев

Мать ребёнка: Марья Федорова

Рождение ребёнка
1747

Сын: Василий Васильев

Мать ребёнка: Марья Федорова

Баженово, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Сергей Васильев

Мать ребёнка: Марья Федорова

Баженово, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Матрена Васильева

Мать ребёнка: Марья Федорова

Баженово, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Яков Васильев

Мать ребёнка: Марья Федорова

Рождение ребёнка
1759

Сын: Тимофей Васильев

Мать ребёнка: Марья Федорова

Баженово, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Федорова

Смерть
1792
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