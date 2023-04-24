Василий Дорофеев
Место рождения
Дата рождения1725
Дата смерти1792
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Дорофей Антипьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1746
Сын: Стефан Васильев
Мать ребёнка: Марья Федорова
Рождение ребёнка
1747
Сын: Василий Васильев
Мать ребёнка: Марья Федорова
Рождение ребёнка
1749
Сын: Сергей Васильев
Мать ребёнка: Марья Федорова
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Матрена Васильева
Мать ребёнка: Марья Федорова
Рождение ребёнка
1757
Сын: Яков Васильев
Мать ребёнка: Марья Федорова
Рождение ребёнка
1759
Сын: Тимофей Васильев
Мать ребёнка: Марья Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Федорова
Смерть
1792