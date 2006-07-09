Галиуллина (Тангатарова) Гузель — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галиуллина (Тангатарова) Гузель

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.04.1974

Дата смерти

09.07.2006

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.03.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Туймазы, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Туймазы, Россия
Смерть
09.07.2006
г. Туймазы
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