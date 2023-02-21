Ластовский Анатолий Людвигович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ластовский Анатолий Людвигович

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Место рождения

Западная Украина

Дата рождения

1934.?.1936 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

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Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934.?.1936 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Западная Украина
Образование
Между 1953 и 1958
Находка, Находкинский, Приморский край
ремесленное училище № 13-судоремонт(Находка филиал Морского государственного университет им. адм. Г.И. Невельского
Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Северо-Курильск, Северо-Курильский, Сахалинская область
Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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