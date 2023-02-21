Ластовский Анатолий Людвигович
Место рожденияЗападная Украина
Дата рождения1934.?.1936 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934.?.1936 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Западная Украина
Образование
Между 1953 и 1958
Находка, Находкинский, Приморский край
ремесленное училище № 13-судоремонт(Находка филиал Морского государственного университет им. адм. Г.И. Невельского
Рождение ребёнка
1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Северо-Курильск, Северо-Курильский, Сахалинская область
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности