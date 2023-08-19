Иван Фирсов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1650 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1650 ст.
Отец: Фирс Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1680 ст.
Сын: Яков Иванов
Мать ребёнка: Алёна
Рождение ребёнка
Вычислено 1685 ст.
Сын: Иван Иванов
Мать ребёнка: Алёна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алёна
Место жительства
Неизвестно
РГАДА Фонд 350 Опись 1 Дело 248 РГАДА Фонд 350 Опись 1 Дело 255
Смерть
Неизвестно