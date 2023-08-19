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Иван Фирсов

Место рождения

Глотаево, Домодедово, Московская область

Дата рождения

Вычислено 1650 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1622 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1655 г.р.

Дети

Вычислено 1680 г.р.
Вычислено 1685 г.р.

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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1650 ст.

Отец: Фирс Иванов

Мать: не указана

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1680 ст.

Сын: Яков Иванов

Мать ребёнка: Алёна

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1685 ст.

Сын: Иван Иванов

Мать ребёнка: Алёна

Глотаево, Домодедово, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алёна

Место жительства
Неизвестно
Глотаево, Домодедово, Московская область
РГАДА Фонд 350 Опись 1 Дело 248 РГАДА Фонд 350 Опись 1 Дело 255
Смерть
Неизвестно