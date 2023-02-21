Машковцова (Мокрушина) Ксения Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Мокрушин Василей Матвеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1742
Отец ребёнка: Машковцев Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
1746
Сын: Машковцев Александр Иванович
Отец ребёнка: Машковцев Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Машковцев Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
1756
Сын: Машковцев Спиридон Иванович
Отец ребёнка: Машковцев Иван Гаврилович
Место жительства
Неизвестно
починок Осиновский
Смерть
Неизвестно