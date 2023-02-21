Машковцова (Мокрушина) Ксения Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Машковцова (Мокрушина) Ксения Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Мокрушин Василей Матвеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1742

Сын: Машковцев Потап Иванович

Отец ребёнка: Машковцев Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
1746

Сын: Машковцев Александр Иванович

Отец ребёнка: Машковцев Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Машковцев Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
1756

Сын: Машковцев Спиридон Иванович

Отец ребёнка: Машковцев Иван Гаврилович

Место жительства
Неизвестно
починок Осиновский
Смерть
Неизвестно
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