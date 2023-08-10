Уйданов Владимир Евфимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.04.1877
Дочь: Ирина Владимирова
Мать ребёнка: Уйданова Матрона Михаилова
Рождение ребёнка
29.06.1883 ст.
Дочь: Марфа Владимирова
Мать ребёнка: Уйданова Матрона Михаилова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно