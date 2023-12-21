Бабкин Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1920
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Баннова Ксения Дмитриевна
Мать ребёнка: Баннова Лукерья Михайловна
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Баннова Ульяна (Юлия) Дмитриевна
Мать ребёнка: Баннова Лукерья Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабкина Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Баннова Лукерья Михайловна
Смерть
1920