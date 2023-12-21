Бабкин Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабкин Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1920

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Баннова Ксения Дмитриевна

Мать ребёнка: Баннова Лукерья Михайловна

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Баннова Ульяна (Юлия) Дмитриевна

Мать ребёнка: Баннова Лукерья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабкина Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Баннова Лукерья Михайловна

Смерть
1920
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