Копьёв Тихон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копьёв Тихон

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.10.1902

Дочь: Герей Ирина Тихоновна

Мать ребёнка: Копьёва Пелагея Климентьевна

Россия
Рождение ребёнка
26.10.1907

Сын: Копьёв Дмитрий Тихонович

Мать ребёнка: Копьёва Пелагея Климентьевна

Рождение ребёнка
01.08.1909

Сын: Копьёв Фёдор Тихонович

Мать ребёнка: Копьёва Пелагея Климентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бугаенко Мария Тихоновна

Мать ребёнка: Копьёва Пелагея Климентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Копьёв Тихон Тихонович

Мать ребёнка: Копьёва Пелагея Климентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копьёва Пелагея Климентьевна

Смерть
Неизвестно
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