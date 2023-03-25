Головастикова Марфа Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1655
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1655
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1680
Сын: Головастиков Иван Дмитриевич
Отец ребёнка: Головастиков Дмитрий Матвеевич
Рождение ребёнка
1685
Сын: Головастиков Яков Дмитриевич
Отец ребёнка: Головастиков Дмитрий Матвеевич
Рождение ребёнка
1689
Сын: Головастиков Ермолай Дмитриевич
Отец ребёнка: Головастиков Дмитрий Матвеевич
Рождение ребёнка
1696
Сын: Головастиков Семен Дмитриевич
Отец ребёнка: Головастиков Дмитрий Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно