Головастикова Марфа Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головастикова Марфа Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1655

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1655

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1680

Сын: Головастиков Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Головастиков Дмитрий Матвеевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1685

Сын: Головастиков Яков Дмитриевич

Отец ребёнка: Головастиков Дмитрий Матвеевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1689

Сын: Головастиков Ермолай Дмитриевич

Отец ребёнка: Головастиков Дмитрий Матвеевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1696

Сын: Головастиков Семен Дмитриевич

Отец ребёнка: Головастиков Дмитрий Матвеевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головастиков Дмитрий Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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