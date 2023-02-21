Правилов Александр Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Правилов Александр Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Правилов Виктор Александрович

Мать ребёнка: Правилова Наталия Осиповна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маргарита Александровна

Мать ребёнка: Правилова Наталия Осиповна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Правилова Наталия Осиповна

Смерть
Неизвестно
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