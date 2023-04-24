Кубанина (Данилова) Вера Осиповна
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смерти1943
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Данилов Осип Александрович
Мать: не указана
Родилась в семье чиновника (коллежского регистратора).
Рождение ребёнка
1917
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кубанин Евграф Михайлович
Саввино, Васильевская волость, Богородский уезд
Бракосочетание
До 1917
Место жительства
До 1917
Проживала по адресу: г. Москва, Фурманный переулок, дом. 10. (Справочник "Вся Москва" 1914-1917 гг.)
Рождение ребёнка
1920
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кубанин Евграф Михайлович
Уржум, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
После 1922
Смерть
1943
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область