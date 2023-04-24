Кубанина (Данилова) Вера Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кубанина (Данилова) Вера Осиповна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1880

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Данилов Осип Александрович

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Родилась в семье чиновника (коллежского регистратора).
Рождение ребёнка
1917

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кубанин Евграф Михайлович

Саввино, Васильевская волость, Богородский уезд
Бракосочетание
До 1917

Муж: Кубанин Евграф Михайлович

Место жительства
До 1917
Москва, город федерального значения Москва
Проживала по адресу: г. Москва, Фурманный переулок, дом. 10. (Справочник "Вся Москва" 1914-1917 гг.)
Рождение ребёнка
1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кубанин Евграф Михайлович

Уржум, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
После 1922
Смерть
1943
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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