Савченко Марина Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.07.1994
Дочь: Савченко Алиса Сергеевна
Отец ребёнка: Савченко Сергей Афанасьевич
Рождение ребёнка
27.06.2002
Сын: Савченко Тимофей Сергеевич
Отец ребёнка: Савченко Сергей Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савченко Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Савченко Сергей Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савченко Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Савченко Сергей Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пантелеева Ксения Сергеевна
Отец ребёнка: Савченко Сергей Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно