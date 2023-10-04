Савченко Марина Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савченко Марина Валерьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.07.1994

Дочь: Савченко Алиса Сергеевна

Отец ребёнка: Савченко Сергей Афанасьевич

Рождение ребёнка
27.06.2002

Сын: Савченко Тимофей Сергеевич

Отец ребёнка: Савченко Сергей Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савченко Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Савченко Сергей Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савченко Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Савченко Сергей Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пантелеева Ксения Сергеевна

Отец ребёнка: Савченко Сергей Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савченко Сергей Афанасьевич

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