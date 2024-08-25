Шнурников Гавриил Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиПосле 1845
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Шнурников Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шнурникова Матрена
Рождение ребёнка
1843
Сын: Шнурников Гавриил Гаврилович
Мать ребёнка: Шнурникова Матрена
Смерть
После 1845
Ладовская Балка, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край