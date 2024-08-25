Шнурников Гавриил Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шнурников Гавриил Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

После 1845

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Шнурников Федор

Мать: Шнурникова Матрена Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шнурникова Матрена

Рождение ребёнка
1843

Сын: Шнурников Гавриил Гаврилович

Мать ребёнка: Шнурникова Матрена

Смерть
После 1845
Ладовская Балка, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край

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