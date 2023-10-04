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Власенко Алексей Трофимович

Место рождения

Омская обл., Таврический р-н, Ново-Белозеровский, с. Сбродное

Дата рождения

1926

Дата смерти

1989

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

1890 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Власенко Трофим Семенович

Мать: Степанида

Омская обл., Таврический р-н, Ново-Белозеровский, с. Сбродное
Работа или профессия
Неизвестно
ушел на фронт в семнадцать лет. Воевал в армии генерала Ватутина, был награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За победу над Германией». Умер в 1989 году.
Смерть
1989
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