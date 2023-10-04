Власенко Алексей Трофимович
Место рожденияОмская обл., Таврический р-н, Ново-Белозеровский, с. Сбродное
Дата рождения1926
Дата смерти1989
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Власенко Трофим Семенович
Мать: Степанида
Омская обл., Таврический р-н, Ново-Белозеровский, с. Сбродное
Работа или профессия
Неизвестно
ушел на фронт в семнадцать лет. Воевал в армии генерала Ватутина, был награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За победу над Германией». Умер в 1989 году.
Смерть
1989