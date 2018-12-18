Фокин Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФокин Михаил Иванович

Фокин Михаил Иванович

Место рождения

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

25.01.1952

Дата смерти

18.12.2018

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1952

Отец: Фокин Иван Иванович

Мать: Фокина Анастасия Егоровна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
07.10.1972

Дочь: Фокина Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Фокина Вера Дмитриевна

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
24.09.1985

Дочь: Фокина Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Фокина Вера Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фокина Вера Дмитриевна

Смерть
18.12.2018
Калуга, город Калуга, Калужская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close