Фокин Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения25.01.1952
Дата смерти18.12.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1952
Отец: Фокин Иван Иванович
Рождение ребёнка
07.10.1972
Дочь: Фокина Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Фокина Вера Дмитриевна
Рождение ребёнка
24.09.1985
Дочь: Фокина Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Фокина Вера Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фокина Вера Дмитриевна
Смерть
18.12.2018