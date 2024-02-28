Клюкина Мария Осиповна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1784
Дата смертиМежду 1817 и 1825
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784
Отец: Осип Иванович
Мать: Евдокия Кузьмина
Бракосочетание
Между 1800 и 1801
Рождение ребёнка
Около 1801
Отец ребёнка: Клюкин Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Клюкин Панкратий Петрович
Отец ребёнка: Клюкин Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1815
Отец ребёнка: Клюкин Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Клюкин Петр Яковлевич
Смерть
Между 1817 и 1825