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Клюкина Мария Осиповна

Место рождения

Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

Между 1817 и 1825

Пол

Женский

Отец

Между 1760 и 1761 г.р.

Мать

Между 1759 и 1768 г.р.

Муж

Около 1783 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: Осип Иванович

Мать: Евдокия Кузьмина

Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Между 1800 и 1801

Муж: Клюкин Петр Яковлевич

Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Клюкин Поликарп Петрович

Отец ребёнка: Клюкин Петр Яковлевич

Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Клюкин Панкратий Петрович

Отец ребёнка: Клюкин Петр Яковлевич

Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Клюкин Павел Петрович

Отец ребёнка: Клюкин Петр Яковлевич

Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Клюкин Петр Яковлевич

Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Между 1817 и 1825
Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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