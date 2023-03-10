Волкова (Вещуева) Таисия Павловна
Место рожденияСаратовская область Балтийский район
Дата рождения01.02.1940
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1940
Отец: Вещуев Павел Иванович
Саратовская область Балтийский район
Бракосочетание
13.06.1962
Муж: Волков Юрий Иванович
Рождение ребёнка
09.07.1964
Дочь: Анохина Людмила Юрьевна
Отец ребёнка: Волков Юрий Иванович
Рождение ребёнка
12.03.1967
Отец ребёнка: Волков Юрий Иванович
Рождение ребёнка
12.08.1970
Дочь: Гресь Татьяна Юрьевна
Отец ребёнка: Волков Юрий Иванович