Волкова (Вещуева) Таисия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Вещуева) Таисия Павловна

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Место рождения

Саратовская область Балтийский район

Дата рождения

01.02.1940

Пол

Женский

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1940

Отец: Вещуев Павел Иванович

Мать: Вещуева Просковья Семеновна

Саратовская область Балтийский район
Бракосочетание
13.06.1962

Муж: Волков Юрий Иванович

Рождение ребёнка
09.07.1964

Дочь: Анохина Людмила Юрьевна

Отец ребёнка: Волков Юрий Иванович

Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
Рождение ребёнка
12.03.1967

Сын: Волков Александр Юрьевич

Отец ребёнка: Волков Юрий Иванович

Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
Рождение ребёнка
12.08.1970

Дочь: Гресь Татьяна Юрьевна

Отец ребёнка: Волков Юрий Иванович

Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
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