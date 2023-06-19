Егоров Андрей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕгоров Андрей Николаевич

Егоров Андрей Николаевич

Место рождения

Томск, город Томск, Томская область

Дата рождения

07.11.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1986

Отец: Егоров Николай Алексеевич

Мать: Палинова Галина Михайловна

Томск, город Томск, Томская область