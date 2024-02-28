Балфеткин Сергей Федорович
Место рождения
Дата рождения17.09.1902 ст.
Дата смерти16.03.1942
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1902 ст.
Рождение ребёнка
29.03.1922
Дочь: Балфеткина Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Балфеткина Александра Степановна
Рождение ребёнка
17.09.1925
Дочь: Дроздова Надежда Сергеевна
Мать ребёнка: Балфеткина Александра Степановна
Рождение ребёнка
20.03.1928
Дочь: Кузнецова Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Балфеткина Александра Степановна
Рождение ребёнка
03.01.1941
Сын: Балфеткин Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Балфеткина Александра Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.03.1942
Кремс-Гнайксендорф, Австрия
Расположение: Австрия, Кремс у Донау (Krems a.d. Donau) (Гнайксендорф (Gneixendorf)) Период действия: 1939.10.01-1945.03.31 Место пленения: Брянск Судьба: Погиб в плену Дата выбытия: 12.10.1941