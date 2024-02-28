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Балфеткин Сергей Федорович

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Место рождения

Страхово, Арининская волость, Тверской уезд

Дата рождения

17.09.1902 ст.

Дата смерти

16.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1902 ст.

Отец: Балфеткин Федор Антипович

Мать: Балфеткина Екатерина Гавриловна

Страхово, Арининская волость, Тверской уезд
Рождение ребёнка
29.03.1922

Дочь: Балфеткина Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Балфеткина Александра Степановна

Козлово, Арининская волость, Тверской уезд
Рождение ребёнка
17.09.1925

Дочь: Дроздова Надежда Сергеевна

Мать ребёнка: Балфеткина Александра Степановна

Козлово, Арининская волость, Тверской уезд
Рождение ребёнка
20.03.1928

Дочь: Кузнецова Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Балфеткина Александра Степановна

Козлово, Арининская волость, Тверской уезд
Рождение ребёнка
03.01.1941

Сын: Балфеткин Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Балфеткина Александра Степановна

Козлово, Арининская волость, Тверской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Балфеткина Александра Степановна

Страхово, Арининская волость, Тверской уезд
Смерть
16.03.1942
Кремс-Гнайксендорф, Австрия
Расположение: Австрия, Кремс у Донау (Krems a.d. Donau) (Гнайксендорф (Gneixendorf)) Период действия: 1939.10.01-1945.03.31 Место пленения: Брянск Судьба: Погиб в плену Дата выбытия: 12.10.1941
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