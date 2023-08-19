Сухорукова (Сурина) Валентина
Место рождения
Дата рождения29.01.1931
Дата смерти2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1931
Отец: Сурин Семен
Мать: Сурина Пелагея
Рождение ребёнка
Около 1961
Сын: Сухоруков Александр
Отец ребёнка: Сухоруков Стефан
Рождение ребёнка
Около 1964
Дочь: Алдошина Галина
Отец ребёнка: Сухоруков Стефан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сухоруков Стефан
Смерть
2008
Похороны
Неизвестно