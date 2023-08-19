Сухорукова (Сурина) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСухорукова (Сурина) Валентина

Сухорукова (Сурина) Валентина

Место рождения

Мценск, город Мценск, Орловская область

Дата рождения

29.01.1931

Дата смерти

2008

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1931

Отец: Сурин Семен

Мать: Сурина Пелагея

Мценск, город Мценск, Орловская область
Рождение ребёнка
Около 1961

Сын: Сухоруков Александр

Отец ребёнка: Сухоруков Стефан

Рождение ребёнка
Около 1964

Дочь: Алдошина Галина

Отец ребёнка: Сухоруков Стефан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухоруков Стефан

Смерть
2008
Похороны
Неизвестно
Мценск, город Мценск, Орловская область