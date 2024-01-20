Кувшинов Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1896
Дочь: Мамулина Мария Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1906
Сын: Кувшинов Василий Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1913
Дочь: Кошкина Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно