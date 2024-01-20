Кувшинов Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кувшинов Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1896

Дочь: Мамулина Мария Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Кувшинов Василий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1913

Дочь: Кошкина Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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