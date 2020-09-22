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Токарев Александр Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1935

Дата смерти

22.09.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1935

Отец: Токарев Анатолий Федорович

Мать: Токарева Татьяна

Рождение ребёнка
16.08.1966

Сын: Токарев Александр Александрович

Мать ребёнка: Токарева Раиза Ивановна

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.09.1968

Сын: Токарев Владимир Александрович

Мать ребёнка: Токарева Раиза Ивановна

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Смерть
22.09.2020
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