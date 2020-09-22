Токарев Александр Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1935
Дата смерти22.09.2020
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1935
Отец: Токарев Анатолий Федорович
Мать: Токарева Татьяна
Рождение ребёнка
16.08.1966
Сын: Токарев Александр Александрович
Мать ребёнка: Токарева Раиза Ивановна
Рождение ребёнка
01.09.1968
Сын: Токарев Владимир Александрович
Мать ребёнка: Токарева Раиза Ивановна
Смерть
22.09.2020