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Мирошник Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.04.1947

Пол

Мужской

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.03.1970

Сын: Мирошник Владимир Иванович

Мать ребёнка: Мирошник Татьяна Георгиевна

Рождение ребёнка
13.09.1973

Дочь: Мельник Оксана Ивановна

Мать ребёнка: Мирошник Татьяна Георгиевна

Рождение ребёнка
28.01.1978

Дочь: Тоцкая Юлия Ивановна

Мать ребёнка: Мирошник Татьяна Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мирошник Татьяна Георгиевна