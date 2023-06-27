Мирошник Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.04.1947
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.03.1970
Сын: Мирошник Владимир Иванович
Мать ребёнка: Мирошник Татьяна Георгиевна
Рождение ребёнка
13.09.1973
Дочь: Мельник Оксана Ивановна
Мать ребёнка: Мирошник Татьяна Георгиевна
Рождение ребёнка
28.01.1978
Дочь: Тоцкая Юлия Ивановна
Мать ребёнка: Мирошник Татьяна Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно