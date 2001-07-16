Масалкина (Медведева) Пелагея Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.10.1918
Дата смерти16.07.2001
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1918
Рождение ребёнка
12.03.1947
Сын: Масалкин Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Масалкин Дмитрий Павлович
Рождение ребёнка
12.01.1951
Сын: Масалкин Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Масалкин Дмитрий Павлович
Краснокамск, Краснокамский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.07.2001
Пермь, Пермский, Пермский край