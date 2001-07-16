Масалкина (Медведева) Пелагея Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Масалкина (Медведева) Пелагея Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.10.1918

Дата смерти

16.07.2001

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1918

Отец: Медведев Яков Михайлович

Мать: Медведева Федосья Павловна

Рождение ребёнка
12.03.1947

Сын: Масалкин Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Масалкин Дмитрий Павлович

Рождение ребёнка
12.01.1951

Сын: Масалкин Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Масалкин Дмитрий Павлович

Краснокамск, Краснокамский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Масалкин Дмитрий Павлович

Смерть
16.07.2001
Пермь, Пермский, Пермский край
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