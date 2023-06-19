Цыбин Игнатий Стефанович
Место рождения
Дата рождения1720
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: не указан
Мать: Цыбина Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
13.07.1753
Сын: Цыбин Илья Игнатьев
Мать ребёнка: Цыбина Василиса Иванова
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Пояркова Акулина Игнатьева
Мать ребёнка: Цыбина Василиса Иванова
Рождение ребёнка
07.08.1759
Мать ребёнка: Цыбина Василиса Иванова
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Анна Игнатьева
Мать ребёнка: Цыбина Василиса Иванова
Рождение ребёнка
1776
Мать ребёнка: Цыбина Василиса Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Цыбина Катерина Тарасова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Цыбина Василиса Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно