Цыбин Игнатий Стефанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыбин Игнатий Стефанович

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1720

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: не указан

Мать: Цыбина Дарья Ивановна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
13.07.1753

Сын: Цыбин Илья Игнатьев

Мать ребёнка: Цыбина Василиса Иванова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Пояркова Акулина Игнатьева

Мать ребёнка: Цыбина Василиса Иванова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
07.08.1759

Сын: Цыбин Никита Игнатьев

Мать ребёнка: Цыбина Василиса Иванова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Анна Игнатьева

Мать ребёнка: Цыбина Василиса Иванова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Цыбин Козьма Игнатьев

Мать ребёнка: Цыбина Василиса Иванова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цыбина Катерина Тарасова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цыбина Василиса Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно