Бучнева Галина Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1912
Дата смерти29.08.1981
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1912
Отец: Сергеев Ефим
Мать: Сергеева неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1934
Дочь: Тимошевич Елена Михайловна
Отец ребёнка: Бучнев Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
15.08.1936
Дочь: Бахарева Анна Михайловна
Отец ребёнка: Бучнев Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
1938
Отец ребёнка: Бучнев Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
?.12.1942
Сын: Бучнев Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Бучнев Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
22.10.1944
Дочь: Лымарева Мария Михайловна
Отец ребёнка: Бучнев Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
04.02.1946
Отец ребёнка: Бучнев Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
11.02.1949
Дочь: Черех Любовь Михайловна
Отец ребёнка: Бучнев Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
25.01.1951
Отец ребёнка: Бучнев Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
21.07.1954
Отец ребёнка: Бучнев Михаил Яковлевич
Смерть
29.08.1981