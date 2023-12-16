Бучнева Галина Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бучнева Галина Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1912

Дата смерти

29.08.1981

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1912

Отец: Сергеев Ефим

Мать: Сергеева неизвестно

Рождение ребёнка
01.01.1934

Дочь: Тимошевич Елена Михайловна

Отец ребёнка: Бучнев Михаил Яковлевич

Рождение ребёнка
15.08.1936

Дочь: Бахарева Анна Михайловна

Отец ребёнка: Бучнев Михаил Яковлевич

Рождение ребёнка
1938

Сын: Бучнев Иван Михайлович

Отец ребёнка: Бучнев Михаил Яковлевич

Рождение ребёнка
?.12.1942

Сын: Бучнев Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Бучнев Михаил Яковлевич

Рождение ребёнка
22.10.1944

Дочь: Лымарева Мария Михайловна

Отец ребёнка: Бучнев Михаил Яковлевич

Рождение ребёнка
04.02.1946

Сын: Бучнев Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Бучнев Михаил Яковлевич

Рождение ребёнка
11.02.1949

Дочь: Черех Любовь Михайловна

Отец ребёнка: Бучнев Михаил Яковлевич

Рождение ребёнка
25.01.1951

Сын: Бучнев Пётр Михайлович

Отец ребёнка: Бучнев Михаил Яковлевич

Рождение ребёнка
21.07.1954

Сын: Бучнев Павел Михайлович

Отец ребёнка: Бучнев Михаил Яковлевич

Смерть
29.08.1981
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