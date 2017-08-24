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Волкова Амелия Ивановна
Волкова Амелия Ивановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.08.2017
Пол
Женский
Отец
Волков Иван Николаевич
Мать
Шанаева Анастасия Евгеньевна
1991 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.2017
Отец:
Волков Иван Николаевич
Мать:
Шанаева Анастасия Евгеньевна
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