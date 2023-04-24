Крупенников Григорий
Место рождения
Дата рождения09.03.1912
Дата смерти15.02.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1912
Рождение ребёнка
05.07.1949
Дочь: Мишевец Галина
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
01.04.1955
Мать ребёнка: Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия
Смерть
15.02.1976
Похороны
Неизвестно
Потапово, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область