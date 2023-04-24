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Крупенников Григорий

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Место рождения

Красицы, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

09.03.1912

Дата смерти

15.02.1976

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1912

Отец: Крупенников Алексей Иванович

Мать: Крупенникова Евдокия Прохоровна

Красицы, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.07.1949

Дочь: Мишевец Галина

Мать ребёнка: Евдокия

Красицы, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.04.1955

Сын: Крупенников Александр

Мать ребёнка: Евдокия

Красицы, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия

Смерть
15.02.1976
Красицы, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Похороны
Неизвестно
Потапово, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
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