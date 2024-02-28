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Голубев Кузьма Егорович

Место рождения

Назарово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Егор Александров

Мать: Гликерия Исаева

Назарово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
18.01.1883 ст.

Сын: Голубев Григорий Кузьмич

Мать ребёнка: Голубева Ксения Филиповна

Назарово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Информация из Метрических книг церкви с. Красное на Сити Мологского уезда за 1882-1888 годы. страница 20 запись 3 Восприемник: той же волости деревни Михалкова крестьянин Федосей Филипов
Рождение ребёнка
13.01.1885 ст.

Дочь: Голубева Павла Кузьминична

Мать ребёнка: Голубева Ксения Филиповна

Назарово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Информация из Метрических книг церкви с. Красное на Сити Мологского уезда за 1882-1888 годы. Страница 62 запись 2 Восприемница: той же волости деревни Назарова крестьянина Егора Александрова дочь Пара... Показать все
Рождение ребёнка
23.01.1887 ст.

Сын: Голубев Василий Кузьмич

Мать ребёнка: Голубева Ксения Филиповна

Назарово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Источник: Метрические книги церкви села Красное на Сити Мологского уезда за 1882-1888 годы страница 107, запись 4 Восприемник: той же волости деревни Назарова крестьянин Павел Андреев Лебедев
Рождение ребёнка
04.12.1888 ст.

Дочь: Голубева Анна Кузьминична

Мать ребёнка: Голубева Ксения Филиповна

Назарово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Информация из Метрических книг церкви с. Красное на Сити Мологского уезда за 1882-1888 годы. Страница 140 запись 39 Восприемница: Покровско-Ситской волости деревни Панкратова крестьянина Алексия Сидор... Показать все
Рождение ребёнка
21.07.1890 ст.

Дочь: Голубева Серафима Кузьминична

Мать ребёнка: Голубева Ксения Филиповна

Назарово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Информация из Метрических книг церкви с. Красное на Сити Мологского уезда за 1889-1900 годы. Страница 30 запись 17 Восприемница: Покровско-Ситской волости деревни Панкратова крестьянина Алексия Сидоро... Показать все
Рождение ребёнка
20.01.1893 ст.

Сын: Голубев Иоанн Кузьмич

Мать ребёнка: Голубева Ксения Филиповна

Назарово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Информация из Метрических книг церкви с. Красное на Сити Мологского уезда за 1889-1900 годы. Страница 72 запись 2 Восприемник: той же волости деревни Илькина крестьянин Василий (...)
Рождение ребёнка
13.03.1895 ст.

Дочь: Голубева Клавдия Кузьминична

Мать ребёнка: Голубева Ксения Филиповна

Назарово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Информация из Метрических книг церкви с. Красное на Сити Мологского уезда за 1889-1900 годы. Страница 136 запись 5 Восприемница: той же волости деревни Топорищева находящегося на военной службе солдат... Показать все
Рождение ребёнка
21.05.1896 ст.

Сын: Голубев Павел Кузьмич

Мать ребёнка: Голубева Ксения Филиповна

Назарово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Информация из Метрических книг церкви с. Красное на Сити Мологского уезда за 1889-1900 годы. Страница 154 запись 10 Восприемник: той же волости деревни Илькина крестьянин Василий Устинов.
Рождение ребёнка
06.12.1898 ст.

Сын: Голубев Федор Кузьмич

Мать ребёнка: Голубева Ксения Филиповна

Назарово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Информация из Метрических книг церкви с. Красное на Сити Мологского уезда за 1889-1900 годы. Страница 235 запись 23 Восприемник: Уральского полка рядовой Иван Платонов Комаров, крестьянин деревни Юрье... Показать все
Рождение ребёнка
11.05.1900 ст.

Сын: Голубев Федор Кузьмич

Мать ребёнка: Голубева Ксения Филиповна

Назарово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Информация из Метрических книг церкви с. Красное на Сити Мологского уезда за 1889-1900 годы. Страница 292 запись 18 Восприемник: той же волости деревни Власова крестьянин Яков Федотов.
Рождение ребёнка
11.10.1901 ст.

Сын: Голубев Иоанн Кузьмич

Мать ребёнка: Голубева Ксения Филиповна

Назарово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Информация из Метрических книг церкви с. Красное на Сити Мологского уезда за 1901-1908 годы. Страница 16 запись 28 Восприемник: той же волости деревни Назарова крестьянин Григорий Кузьмин Голубев
Рождение ребёнка
16.01.1905 ст.

Сын: Голубев Федор Кузьмич

Мать ребёнка: Голубева Ксения Филиповна

Назарово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Информация из Метрических книг церкви с. Красное на Сити Мологского уезда за 1901-1908 годы. Страница 142 запись 3 Восприемник: той же волости деревни Назарова крестьянин Григорий Кузьмин Голубев.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голубева Ксения Филиповна

Смерть
Неизвестно
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