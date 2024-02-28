Голубев Кузьма Егорович
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Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Рождение
Неизвестно
Отец: Егор Александров
Мать: Гликерия Исаева
Рождение ребёнка
18.01.1883 ст.
Мать ребёнка: Голубева Ксения Филиповна
Информация из Метрических книг церкви с. Красное на Сити Мологского уезда за 1882-1888 годы. страница 20 запись 3 Восприемник: той же волости деревни Михалкова крестьянин Федосей Филипов
Рождение ребёнка
13.01.1885 ст.
Дочь: Голубева Павла Кузьминична
Мать ребёнка: Голубева Ксения Филиповна
Информация из Метрических книг церкви с. Красное на Сити Мологского уезда за 1882-1888 годы. Страница 62 запись 2 Восприемница: той же волости деревни Назарова крестьянина Егора Александрова дочь Пара... Показать все
Рождение ребёнка
23.01.1887 ст.
Мать ребёнка: Голубева Ксения Филиповна
Источник: Метрические книги церкви села Красное на Сити Мологского уезда за 1882-1888 годы страница 107, запись 4 Восприемник: той же волости деревни Назарова крестьянин Павел Андреев Лебедев
Рождение ребёнка
04.12.1888 ст.
Дочь: Голубева Анна Кузьминична
Мать ребёнка: Голубева Ксения Филиповна
Информация из Метрических книг церкви с. Красное на Сити Мологского уезда за 1882-1888 годы. Страница 140 запись 39 Восприемница: Покровско-Ситской волости деревни Панкратова крестьянина Алексия Сидор... Показать все
Рождение ребёнка
21.07.1890 ст.
Дочь: Голубева Серафима Кузьминична
Мать ребёнка: Голубева Ксения Филиповна
Информация из Метрических книг церкви с. Красное на Сити Мологского уезда за 1889-1900 годы. Страница 30 запись 17 Восприемница: Покровско-Ситской волости деревни Панкратова крестьянина Алексия Сидоро... Показать все
Рождение ребёнка
20.01.1893 ст.
Мать ребёнка: Голубева Ксения Филиповна
Информация из Метрических книг церкви с. Красное на Сити Мологского уезда за 1889-1900 годы. Страница 72 запись 2 Восприемник: той же волости деревни Илькина крестьянин Василий (...)
Рождение ребёнка
13.03.1895 ст.
Дочь: Голубева Клавдия Кузьминична
Мать ребёнка: Голубева Ксения Филиповна
Информация из Метрических книг церкви с. Красное на Сити Мологского уезда за 1889-1900 годы. Страница 136 запись 5 Восприемница: той же волости деревни Топорищева находящегося на военной службе солдат... Показать все
Рождение ребёнка
21.05.1896 ст.
Мать ребёнка: Голубева Ксения Филиповна
Информация из Метрических книг церкви с. Красное на Сити Мологского уезда за 1889-1900 годы. Страница 154 запись 10 Восприемник: той же волости деревни Илькина крестьянин Василий Устинов.
Рождение ребёнка
06.12.1898 ст.
Информация из Метрических книг церкви с. Красное на Сити Мологского уезда за 1889-1900 годы. Страница 235 запись 23 Восприемник: Уральского полка рядовой Иван Платонов Комаров, крестьянин деревни Юрье... Показать все
Рождение ребёнка
11.05.1900 ст.
Информация из Метрических книг церкви с. Красное на Сити Мологского уезда за 1889-1900 годы. Страница 292 запись 18 Восприемник: той же волости деревни Власова крестьянин Яков Федотов.
Рождение ребёнка
11.10.1901 ст.
Мать ребёнка: Голубева Ксения Филиповна
Информация из Метрических книг церкви с. Красное на Сити Мологского уезда за 1901-1908 годы. Страница 16 запись 28 Восприемник: той же волости деревни Назарова крестьянин Григорий Кузьмин Голубев
Рождение ребёнка
16.01.1905 ст.
Информация из Метрических книг церкви с. Красное на Сити Мологского уезда за 1901-1908 годы. Страница 142 запись 3 Восприемник: той же волости деревни Назарова крестьянин Григорий Кузьмин Голубев.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно