Юшка Терений Емельянов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Юшка Емельян Васильев
Мать: Юшка Мария Иоаннова
Рождение ребёнка
1801
Мать ребёнка: Юшка Мария
Рождение ребёнка
18.03.1806
Мать ребёнка: Юшка Евфросинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юшка Евфросинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юшка Мария
Смерть
Неизвестно