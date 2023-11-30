Юшка Терений Емельянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юшка Терений Емельянов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Юшка Емельян Васильев

Мать: Юшка Мария Иоаннова

Рождение ребёнка
1801

Сын: Юшка Клементий Терентьев

Мать ребёнка: Юшка Мария

Рождение ребёнка
18.03.1806

Сын: Юшка Кирилл Терентьев

Мать ребёнка: Юшка Евфросинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юшка Евфросинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юшка Мария

Смерть
Неизвестно
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