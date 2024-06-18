(Милютина) Евдокия (Авдотья) Дементьевна
Место рожденияГрачево
Дата рождения03.08.1848
Дата смерти16.03.1895
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1848
Грачево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кузнецов Варлам (Харлам) Агафонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Евлампий Варламович
Отец ребёнка: Кузнецов Варлам (Харлам) Агафонович
Бракосочетание
18.01.1870
Рождение ребёнка
07.02.1880
Сын: Кузнецов Анисим (Онисим) Варламович
Отец ребёнка: Кузнецов Варлам (Харлам) Агафонович
Грачево
Рождение ребёнка
19.01.1889
Сын: Кузнецов Григорий Варламович
Отец ребёнка: Кузнецов Варлам (Харлам) Агафонович
Смерть
16.03.1895