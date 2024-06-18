(Милютина) Евдокия (Авдотья) Дементьевна 03.08.1848 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Милютина) Евдокия (Авдотья) Дементьевна

Место рождения

Грачево

Дата рождения

03.08.1848

Дата смерти

16.03.1895

Пол

Женский

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1848

Отец: Милютин Дементий Яковлевич

Мать: (Авдонина) Авдотья (Евдокия) Авдеевна

Грачево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Иван Варламович

Отец ребёнка: Кузнецов Варлам (Харлам) Агафонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Евлампий Варламович

Отец ребёнка: Кузнецов Варлам (Харлам) Агафонович

Бракосочетание
18.01.1870

Муж: Кузнецов Варлам (Харлам) Агафонович

Рождение ребёнка
07.02.1880

Сын: Кузнецов Анисим (Онисим) Варламович

Отец ребёнка: Кузнецов Варлам (Харлам) Агафонович

Грачево
Рождение ребёнка
19.01.1889

Сын: Кузнецов Григорий Варламович

Отец ребёнка: Кузнецов Варлам (Харлам) Агафонович

Смерть
16.03.1895

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