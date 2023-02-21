Тума Поликарп Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
На 1887 год - крестьянин села Зачепилова Константиноградского уезда, Полтавской губернии.
Рождение ребёнка
02.12.1887 ст.
Мать ребёнка: Тума Пелагея Васильевна
Запись о рождении сделана в городе Феодосия.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тума Пелагея Васильевна
Смерть
Неизвестно