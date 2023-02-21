Тума Поликарп Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тума Поликарп Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

СИ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

На 1887 год - крестьянин села Зачепилова Константиноградского уезда, Полтавской губернии.
Рождение ребёнка
02.12.1887 ст.

Сын: Тума Савва Поликарпович

Мать ребёнка: Тума Пелагея Васильевна

Запись о рождении сделана в городе Феодосия.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тума Пелагея Васильевна

Смерть
Неизвестно
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