Сорокин Павел Петрович
Место рождения
Дата рождения18.01.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
18.01.1912
Отец: Сорокин Петр Сергеевич
Мать: Сорокина Анна Максимовна
ГАНО г.Арзамас, ф.205, оп.1, д. 6, л.л.68об.-69 Рожден 05.01.1912 Крещен 05.01.1912 Запись 3М Павел с.Водоватово крестьянин Петр Сергеев Сорокин и законная жена его Анна Максимова, оба православног... Показать все
Крещение
18.01.1912
Смерть
Неизвестно