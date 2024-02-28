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Сорокин Павел Петрович

Место рождения

Водоватово, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

18.01.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1912

Отец: Сорокин Петр Сергеевич

Мать: Сорокина Анна Максимовна

Водоватово, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
ГАНО г.Арзамас, ф.205, оп.1, д. 6, л.л.68об.-69 Рожден 05.01.1912 Крещен 05.01.1912 Запись 3М Павел с.Водоватово крестьянин Петр Сергеев Сорокин и законная жена его Анна Максимова, оба православног... Показать все
Крещение
18.01.1912
Смерть
Неизвестно
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