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Лямин Сергей Валерьевич
Лямин Сергей Валерьевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1982
Пол
Мужской
Отец
Лямин Валерий Валентинович
Мать
Лямина Ирина
Дети
Не указаны
Добавил:
ИЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1982
Отец:
Лямин Валерий Валентинович
Мать:
Лямина Ирина
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