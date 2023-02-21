Цыбезова Ксения Неофитова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смерти19.01.1882
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.01.1882
Дочь: Татьяна Семенова
Отец ребёнка: Цыбезов Семен Матвеев
Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.01.1882
Причина смерти: Воспаление после родов