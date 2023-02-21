Цыбезова Ксения Неофитова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыбезова Ксения Неофитова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

19.01.1882

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1864 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.01.1882

Дочь: Татьяна Семенова

Отец ребёнка: Цыбезов Семен Матвеев

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыбезов Семен Матвеев

Смерть
19.01.1882
Причина смерти: Воспаление после родов
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