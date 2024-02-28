Ильичева (Николаева) Екатерина Павловна
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смерти1973
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Николаев Павел Кузьмич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 05.05.1930
Дочь: Феоктистова Мария Петровна
Отец ребёнка: Ильичев Петр Степанович
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Ильичева Анна Петровна
Отец ребёнка: Ильичев Петр Степанович
Рождение ребёнка
1935
Сын: Ильичев Владимир Петрович
Отец ребёнка: Ильичев Петр Степанович
Рождение ребёнка
01.02.1937
Дочь: Малькова Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Ильичев Петр Степанович
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Буйлова Валентина Петровна
Отец ребёнка: Ильичев Петр Степанович
Смерть
1973