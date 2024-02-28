Ильичева (Николаева) Екатерина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильичева (Николаева) Екатерина Павловна

Место рождения

Красная Поляна, Барышский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1906

Дата смерти

1973

Пол

Женский

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Николаев Павел Кузьмич

Мать: не указана

Красная Поляна, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 05.05.1930

Дочь: Феоктистова Мария Петровна

Отец ребёнка: Ильичев Петр Степанович

Красная Поляна, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Ильичева Анна Петровна

Отец ребёнка: Ильичев Петр Степанович

Красная Поляна, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1935

Сын: Ильичев Владимир Петрович

Отец ребёнка: Ильичев Петр Степанович

Красная Поляна, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.02.1937

Дочь: Малькова Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Ильичев Петр Степанович

Красная Поляна, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Буйлова Валентина Петровна

Отец ребёнка: Ильичев Петр Степанович

Красная Поляна, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1973
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