Бельтюкова Олимпиада Дементьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1883
плёнка 2067407, стр. 315 Перепись 1897г плёнка 2204044, стр. 361
Восприемник
01.07.1900
Близнецам Марине и Косьме Косьмы Степанова Бельтюкова и Феодосии Даниловой плёнка 2119126, стр. 806
Бракосочетание
28.01.1901
Верх-Сылой, Сарапульский уезд, Вятская губерния
плёнка 2043745, стр. 533
Смерть
Неизвестно