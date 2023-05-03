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Бельтюкова Олимпиада Дементьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1883

Отец: Бельтюков Дементий Семенов

Мать: Бельтюкова Анастасия Иванова

плёнка 2067407, стр. 315 Перепись 1897г плёнка 2204044, стр. 361
Восприемник
01.07.1900
Близнецам Марине и Косьме Косьмы Степанова Бельтюкова и Феодосии Даниловой плёнка 2119126, стр. 806
Бракосочетание
28.01.1901

Муж: Прилуков Илья Григорьев

Верх-Сылой, Сарапульский уезд, Вятская губерния
плёнка 2043745, стр. 533
Смерть
Неизвестно
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