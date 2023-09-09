Баязитов Явдат Ахметлатыпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баязитов Явдат Ахметлатыпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1928

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1928

Отец: Баязитов Ахметлатып Набиуллович

Мать: не указана

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