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Баязитов Явдат Ахметлатыпович
Баязитов Явдат Ахметлатыпович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.09.1928
Пол
Мужской
Отец
Баязитов Ахметлатып Набиуллович
1882 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1928
Отец:
Баязитов Ахметлатып Набиуллович
Мать: не указана
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