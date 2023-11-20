Злобин Алексей Федотов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Злобин Федот Матвеев
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Злобина Парасковья Иванова
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Злобина Парасковья Иванова
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Елена Алексеевна
Мать ребёнка: Злобина Парасковья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно