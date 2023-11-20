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Злобин Алексей Федотов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Злобин Федот Матвеев

Мать: Злобина Параскева Павлова

Рождение ребёнка
1852

Сын: Злобин Федот Алексеевич

Мать ребёнка: Злобина Парасковья Иванова

Рождение ребёнка
1854

Сын: Злобин Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Злобина Парасковья Иванова

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Елена Алексеевна

Мать ребёнка: Злобина Парасковья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Злобина Парасковья Иванова

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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