Рыжкова (Пономарева) Вера Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыжкова (Пономарева) Вера Владимировна

Место рождения

Торжок, город Торжок, Тверская область

Дата рождения

1920

Дата смерти

19.01.1992

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Пономарев .

Мать: Пономарева .

Торжок, город Торжок, Тверская область
Рождение ребёнка
14.01.1946

Сын: Рыжков Валерий Федорович

Отец ребёнка: Рыжков Федор Андреевич

Кушва, Кушвинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.12.1947

Сын: Рыжков Владимир Федорович

Отец ребёнка: Рыжков Федор Андреевич

Белоусовка, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
01.08.1953

Сын: Рыжков Александр Федорович

Отец ребёнка: Рыжков Федор Андреевич

Смерть
19.01.1992
Белоусовка, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область