Рыжкова (Пономарева) Вера Владимировна
Место рождения
Дата рождения1920
Дата смерти19.01.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: Пономарев .
Мать: Пономарева .
Рождение ребёнка
14.01.1946
Отец ребёнка: Рыжков Федор Андреевич
Кушва, Кушвинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.12.1947
Сын: Рыжков Владимир Федорович
Отец ребёнка: Рыжков Федор Андреевич
Рождение ребёнка
01.08.1953
Сын: Рыжков Александр Федорович
Отец ребёнка: Рыжков Федор Андреевич
Смерть
19.01.1992