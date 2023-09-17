Чикчеев Демьян Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чикчеев Демьян Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.07.1955

Дата смерти

17.09.2023

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.12.1984

Дочь: Доцяк Марина Демьяновна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
17.09.2023
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