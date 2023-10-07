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Крутохвостов Валентин Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Крутохвостов Иван Иванович

Мать: Крутохвостова Ксенья Макеевна

Рождение ребёнка
18.04.1961

Сын: Крутохвостов Михаил Валентинович

Мать ребёнка: Крутохвостова Анна Захаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крутохвостова Надежда Валентиновна

Мать ребёнка: Крутохвостова Анна Захаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крутохвостова Анна Захаровна

Смерть
Неизвестно
Клетня, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
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