Крутохвостов Валентин Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.04.1961
Сын: Крутохвостов Михаил Валентинович
Мать ребёнка: Крутохвостова Анна Захаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крутохвостова Надежда Валентиновна
Мать ребёнка: Крутохвостова Анна Захаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Клетня, Клетнянский муниципальный район, Брянская область