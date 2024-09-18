Петрова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1680

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1670 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Миней Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1700

Сын: Петров Евстафий Минеевич

Отец ребёнка: Петров Миней Васильевич

Рождение ребёнка
1702

Дочь: (Петрова) Анна Минеевна

Отец ребёнка: Петров Миней Васильевич

Рождение ребёнка
1703

Дочь: (Петрова) Федосья Минеевна

Отец ребёнка: Петров Миней Васильевич

Кирово, Мишкинский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно

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