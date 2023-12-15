Долбилова (Якушева) Варвара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДолбилова (Якушева) Варвара Ивановна

Долбилова (Якушева) Варвара Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около ?.12.1862

Пол

Женский

Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.12.1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.01.1880

Муж: Долбилов Афанасий Андреевич

Рождение ребёнка
21.07.1882

Дочь: Параскева Афанасьевна

Отец ребёнка: Долбилов Афанасий Андреевич

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Долбилов Яков Афанасьевич

Отец ребёнка: Долбилов Афанасий Андреевич

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.04.1886

Сын: Долбилов Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Долбилов Афанасий Андреевич

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.07.1888

Дочь: Анна Афанасьевна

Отец ребёнка: Долбилов Афанасий Андреевич

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.01.1891

Дочь: Доминика Афанасьевна

Отец ребёнка: Долбилов Афанасий Андреевич

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.07.1893

Дочь: Малышева Марфа Афанасьевна

Отец ребёнка: Долбилов Афанасий Андреевич

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.12.1895

Сын: Долбилов Василий Афанасьевич

Отец ребёнка: Долбилов Афанасий Андреевич

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около ?.04.1898

Сын: Долбилов Трофим Афанасьевич

Отец ребёнка: Долбилов Афанасий Андреевич

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close