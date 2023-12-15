Долбилова (Якушева) Варвара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо ?.12.1862
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Около ?.12.1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1880
Рождение ребёнка
21.07.1882
Дочь: Параскева Афанасьевна
Отец ребёнка: Долбилов Афанасий Андреевич
Рождение ребёнка
1884
Сын: Долбилов Яков Афанасьевич
Отец ребёнка: Долбилов Афанасий Андреевич
Рождение ребёнка
19.04.1886
Сын: Долбилов Иван Афанасьевич
Отец ребёнка: Долбилов Афанасий Андреевич
Рождение ребёнка
24.07.1888
Дочь: Анна Афанасьевна
Отец ребёнка: Долбилов Афанасий Андреевич
Рождение ребёнка
03.01.1891
Дочь: Доминика Афанасьевна
Отец ребёнка: Долбилов Афанасий Андреевич
Рождение ребёнка
01.07.1893
Дочь: Малышева Марфа Афанасьевна
Отец ребёнка: Долбилов Афанасий Андреевич
Рождение ребёнка
29.12.1895
Сын: Долбилов Василий Афанасьевич
Отец ребёнка: Долбилов Афанасий Андреевич
Рождение ребёнка
Около ?.04.1898
Сын: Долбилов Трофим Афанасьевич
Отец ребёнка: Долбилов Афанасий Андреевич
Работа или профессия
Неизвестно