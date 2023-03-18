Федор Терентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смерти1888
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Терентий Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1865
Сын: Федоров Алексей Федорович
Мать ребёнка: не указана
Хотобужи, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федорова Анна Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1888