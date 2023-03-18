Федор Терентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федор Терентьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

1888

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Терентий Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1865

Сын: Федоров Алексей Федорович

Мать ребёнка: не указана

Хотобужи, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федорова Анна Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федоров Никита Федорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1888
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