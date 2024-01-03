Никулин Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1994
Дочь: Никулина Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Никулина Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Никулина Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никулина Евгения Сергеевна
Мать ребёнка: Никулина Наталья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно