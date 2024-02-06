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Исаков Платон Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

вм
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Исаков Тимофей

Мать: Федора

Рождение ребёнка
13.01.1907

Дочь: Исакова Ксения Платоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исаков Степан Платонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исаков Александр Платонович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Некрасово, Белоярский, Свердловская область
Похоронен вместе с женой. Могила не сохранилась - находится под дорогой.
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