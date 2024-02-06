Исаков Платон Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Исаков Тимофей
Мать: Федора
Рождение ребёнка
13.01.1907
Дочь: Исакова Ксения Платоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исаков Александр Платонович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
Некрасово, Белоярский, Свердловская область
Похоронен вместе с женой. Могила не сохранилась - находится под дорогой.