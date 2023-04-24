Колобовников Кирилл Кириллович
Место рождения
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Колобовников Кирилл
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Авдотья Кирилловна
Мать ребёнка: Колобовникова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Софья Кирилловна
Мать ребёнка: Колобовникова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Анна Кирилловна
Мать ребёнка: Колобовникова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
1817
Сын: Колобовников Егор Кириллович
Мать ребёнка: Колобовникова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
1817
Сын: Колобовников Степан Кириллович
Мать ребёнка: Колобовникова Екатерина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно