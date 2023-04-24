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Колобовников Кирилл Кириллович

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Место рождения

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Колобовников Кирилл

Мать: Колобовникова Прасковья Авдеевна

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Авдотья Кирилловна

Мать ребёнка: Колобовникова Екатерина Ивановна

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Софья Кирилловна

Мать ребёнка: Колобовникова Екатерина Ивановна

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Анна Кирилловна

Мать ребёнка: Колобовникова Екатерина Ивановна

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Колобовников Егор Кириллович

Мать ребёнка: Колобовникова Екатерина Ивановна

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Колобовников Степан Кириллович

Мать ребёнка: Колобовникова Екатерина Ивановна

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колобовникова Екатерина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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