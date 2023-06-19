Ладейщиков (Лодейщиков) Софон Стефанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ладейщиков (Лодейщиков) Софон Стефанов

Место рождения

Миасское, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

Вычислено 1756 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1756 ст.

Отец: Лодейщиков Стефан Корнилов

Мать: Лодейщикова Мариамна Карпова

Миасское, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
С 1777 по 1784 ст.

Сын: Владельщиков Сергей Софонов

Мать ребёнка: не указана

Миасское, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1784 ст.

Дочь: Матрёна Софонова

Мать ребёнка: не указана

Призыв на военную службу
01.01.1793 ст.
Миасское, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1793 ст.

Сын: Ладейщиков Егор Софонов

Мать ребёнка: не указана

Военная служба
С 1793 по 1820 ст.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ладейщикова Татьяна Иванова

Смерть
Неизвестно