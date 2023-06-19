Ладейщиков (Лодейщиков) Софон Стефанов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1756 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1756 ст.
Рождение ребёнка
С 1777 по 1784 ст.
Сын: Владельщиков Сергей Софонов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1784 ст.
Дочь: Матрёна Софонова
Мать ребёнка: не указана
Призыв на военную службу
01.01.1793 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1793 ст.
Мать ребёнка: не указана
Военная служба
С 1793 по 1820 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно