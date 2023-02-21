Зубов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубов Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.04.1963

Сын: Зубов Евгений Иванович

Мать ребёнка: Скоробогатова Юлия Николаевна

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зубова Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Скоробогатова Юлия Николаевна

Смерть
Неизвестно
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