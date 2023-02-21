Зубов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.04.1963
Мать ребёнка: Скоробогатова Юлия Николаевна
Ишим, город Ишим, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зубова Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Скоробогатова Юлия Николаевна
Смерть
Неизвестно